Строительная компания в Новосибирской области внедрит бережливые технологии

Предприятие «СибСтрой» из Новосибирской области стало участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций.
Строительная компания с помощью инструментов бережливого производства планирует автоматизировать внутренние процессы. При поддержке экспертов регионального центра компетенций сотрудники оптимизируют процесс исполнения контрактов по выполнению строительных работ производственных объектов.
«В рамках проекта будем работать с типичными офисными проблемами, которые замедляют работу: разрозненными данными, ручным переносом информации, отсутствием прозрачности статусов задач, длительными согласованиями. Вместе с сотрудниками внедрим единую систему документооборота, автоматизируем обмен данными, запустим систему отслеживания задач и другие инструменты», — прокомментировал руководитель проектов центра компетенций Роман Кочерга.
К сентябрю предприятие планирует завершить активную фазу проекта. Результатом должно стать увеличение производительности минимум на 5%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.