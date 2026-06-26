Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительная компания в Новосибирской области внедрит бережливые технологии

Там начнут использовать единую систему документооборота и автоматизируют рабочие процессы.

Предприятие «СибСтрой» из Новосибирской области стало участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций.

Строительная компания с помощью инструментов бережливого производства планирует автоматизировать внутренние процессы. При поддержке экспертов регионального центра компетенций сотрудники оптимизируют процесс исполнения контрактов по выполнению строительных работ производственных объектов.

«В рамках проекта будем работать с типичными офисными проблемами, которые замедляют работу: разрозненными данными, ручным переносом информации, отсутствием прозрачности статусов задач, длительными согласованиями. Вместе с сотрудниками внедрим единую систему документооборота, автоматизируем обмен данными, запустим систему отслеживания задач и другие инструменты», — прокомментировал руководитель проектов центра компетенций Роман Кочерга.

К сентябрю предприятие планирует завершить активную фазу проекта. Результатом должно стать увеличение производительности минимум на 5%.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.