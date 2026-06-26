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Спрос на «мастеров на час» вырос на 24% в Нижегородской области

В регионе стремительно меняются потребительские привычки, из-за чего мелкие домашние заботы жители все чаще перекладывают на профессионалов.

В Нижегородской области зафиксирован резкий рост спроса на рынке бытовых услуг и ремонта. Как сообщили аналитики крупного интернет-сервиса для продажи товаров и услуг, при сравнении данных за весну 2026 года с весной 2025 года прослеживается трансформация сферы обслуживания жилья в регулярный сервис. Местные жители начали массово делегировать специалистам не только сложные инженерные задачи, но и повседневные заботы о комфорте.

Наибольший бум переживает сегмент «Мастер на час», где интерес со стороны клиентов увеличился на 24% в годовом выражении, а число предложений от специалистов выросло почти втрое. Самыми популярными запросами в этой категории стали навеска штор (+35%), монтаж полок (+14%) и замена сифонов (+8%). Также в 2,5 раза чаще универсальных мастеров начали вызывать для экстренного ремонта электрики.

Уверенный рост демонстрирует и сфера сантехнических работ — здесь спрос поднялся на 6% при четырехкратном увеличении базы предложений. Из-за активного загородного строительства в Нижегородской области более чем в четыре раза подскочила востребованность монтажа водоснабжения, а спрос на откачку канализации вырос почти втрое. Вдобавок на 48% чаще нижегородцы стали оформлять аварийные вызовы сантехников.

Ранее сообщалось, что резкий рост интереса к повторной вакцинации отметили среди нижегородцев.