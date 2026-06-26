Спрос на «мастеров на час» вырос на 24% в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксирован резкий рост спроса на рынке бытовых услуг и ремонта. Как сообщили аналитики крупного интернет-сервиса для продажи товаров и услуг, при сравнении данных за весну 2026 года с весной 2025 года прослеживается трансформация сферы обслуживания жилья в регулярный сервис. Местные жители начали массово делегировать специалистам не только сложные инженерные задачи, но и повседневные заботы о комфорте.