Дом правительства в Нижегородском кремле еще не ввели в эксплуатацию

Дом правительства в Нижегородском кремле введут в эксплуатацию после сбора всех документов и получения разрешения. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.
Строительство Дома правительства на территории кремля в Нижнем Новгороде уже завершено. Кроме того, получено заключение о соответствии требованиям проекта. Для ввода его в эксплуатацию остается только собрать комплект документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
Однако о том, какие ведомства переедут в новое здание, пока неизвестно.
— Вопрос дальнейшего использования достроенных площадей находится в проработке, итоговое решение о размещении каких-либо исполнительных органов Нижегородской области или смежных структур не принято, — рассказали в управлении делами правительства Нижегородской области.
Напомним, строительство Дома правительства началось в 2007 году, однако уже через год было приостановлено. Объект не был законсервирован, что привело к разрушению части конструкций. Затем здание разделили на блоки и сдавали поочередно.