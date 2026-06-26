В центре Перми 28 июня временно изменят движение общественного транспорта

Актуальное расписание, маршруты следования, движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Иформация об актуальных изменениях размещается в аккаунтах «Пермский транспорт» в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram и MAX.