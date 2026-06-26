Россия нанесла удары по украинским объектам в ответ на теракт в Воронеже

В период с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты в РФ российские вооруженные силы нанесли пять групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны 26 июня. В частности, поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.