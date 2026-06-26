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«Бензовозы» как ездили, так и ездят: калининградские водители предложили ограничить продажу топлива иностранцам

Поводом стали локальные перебои и лимиты на АЗС.

Источник: Клопс.ru

Общество защиты прав автомобилистов Калининградской области намерено обратиться к властям региона с предложением ограничить продажу топлива иностранным водителям. Об этом «Клопс» рассказал глава организации Георгий Румянцев.

Поводом для обращения стали локальные перебои на АЗС и лимиты, которые уже действуют на отдельных заправках региона. По словам Румянцева, для иностранцев, в том числе для поляков, которых в регионе называют «бензовозами», ограничений на вывоз топлива не ввели. Ближайшая к границе заправка сейчас почти не работает, но иностранцы едут дальше и заправляются на других АЗС.

«Если сейчас наблюдается напряжёнка для отечественных автомобилистов, то действия “бензовозов” надо ограничить. Они вывозят топливо и перепродают его», — сказал Румянцев.

Общественник заявил, что его организация обратится к губернатору региона и в различные органы.

Что с топливом в Калининграде.

Чаще всего очереди возникают на заправках в густонаселённых районах, где АЗС немного. Например, на Сельме работает только «Тебойл».

На отдельных заправках возникают сложности с наличием топлива, однако полностью, по словам автомобилистов, никто не закрылся. На некоторых АЗС бензин отпускают по 20−30 литров в один бак, дизельное топливо — до 60 литров.

Водители жалуются, что в очередях всё чаще можно встретить пассажирские автобусы. Перевозчикам, как и обычным автомобилистам, приходится искать альтернативные станции, если на привычной АЗС нужного топлива нет или действуют ограничения.

Власти Калининградской области заявляли, что на крупных сетях есть месячный запас топлива, а сложности возникают в основном у отдельных небольших АЗС.

Губернатор Алексей Беспрозванных просил жителей не создавать ажиотаж и отмечал, что остатки топлива власти отслеживают ежедневно по каждой заправке.

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