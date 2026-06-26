«Бензовозы» как ездили, так и ездят: калининградские водители предложили ограничить продажу топлива иностранцам

Поводом для обращения стали локальные перебои на АЗС и лимиты, которые уже действуют на отдельных заправках региона. По словам Румянцева, для иностранцев, в том числе для поляков, которых в регионе называют «бензовозами», ограничений на вывоз топлива не ввели. Ближайшая к границе заправка сейчас почти не работает, но иностранцы едут дальше и заправляются на других АЗС.