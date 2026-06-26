Судоходство в Ормузском проливе сохранилось после атаки Ирана

Агентство отмечает, что инцидент заставил некоторых владельцев кораблей пересмотреть свои планы, однако трафик через стратегический проход сохранился. Из Персидского залива уже вышли два полностью загруженных танкера. В то же время вдоль побережья Омана в обратном направлении следуют четыре пустых крупных нефтеналивных судна. «Этот южный маршрут контролируется Оманом и координируется с США», — уточняет агентство.
До атаки среднесуточное число проходов танкеров выросло и превысило 20 в день. Такой показатель фиксировался после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Для сравнения: в дни активных боевых действий через пролив проходило не более шести кораблей в сутки. Эти данные приводит Bloomberg со ссылкой на аналитическую службу Vortexa.
В то же время удар Ирана, нанесенный 25 июня, «побудил некоторых владельцев и капитанов отступить», пишет агентство. Источники среди судовладельцев, пожелавшие остаться неназванными, подтвердили эту информацию.
«По крайней мере одна компания из Азии отменила прежние планы выхода и сообщила персоналу, что суда в заливе должны оставаться на месте, пока руководители переосмысливают варианты транзита», — сообщает Bloomberg.
Накануне иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) совершил атаку на грузовое судно в Ормузском проливе. Об этом сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц.