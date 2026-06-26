Судоходство в Ормузском проливе сохранилось после атаки Ирана

До атаки среднесуточное число проходов танкеров выросло и превысило 20 в день. Такой показатель фиксировался после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Для сравнения: в дни активных боевых действий через пролив проходило не более шести кораблей в сутки. Эти данные приводит Bloomberg со ссылкой на аналитическую службу Vortexa.