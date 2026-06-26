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Судоходство в Ормузском проливе сохранилось после атаки Ирана

Движение через Ормузский пролив не остановилось после удара Ирана по контейнеровозу. Судоходство в Ормузском проливе продолжается в обе стороны. Об этом в пятницу сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Агентство отмечает, что инцидент заставил некоторых владельцев кораблей пересмотреть свои планы, однако трафик через стратегический проход сохранился. Из Персидского залива уже вышли два полностью загруженных танкера. В то же время вдоль побережья Омана в обратном направлении следуют четыре пустых крупных нефтеналивных судна. «Этот южный маршрут контролируется Оманом и координируется с США», — уточняет агентство.

До атаки среднесуточное число проходов танкеров выросло и превысило 20 в день. Такой показатель фиксировался после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Для сравнения: в дни активных боевых действий через пролив проходило не более шести кораблей в сутки. Эти данные приводит Bloomberg со ссылкой на аналитическую службу Vortexa.

В то же время удар Ирана, нанесенный 25 июня, «побудил некоторых владельцев и капитанов отступить», пишет агентство. Источники среди судовладельцев, пожелавшие остаться неназванными, подтвердили эту информацию.

«По крайней мере одна компания из Азии отменила прежние планы выхода и сообщила персоналу, что суда в заливе должны оставаться на месте, пока руководители переосмысливают варианты транзита», — сообщает Bloomberg.

Накануне иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) совершил атаку на грузовое судно в Ормузском проливе. Об этом сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц.

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