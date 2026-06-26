В экстремально жаркие выходные в Балтийск направляют сдвоенные рельсобусы

В грядущие выходные, в которые синоптики обещают 35-градусную жару, между Калининградом и Балтийском будут курсировать шестивагонные рельсовые автобусы. Как сообщает отдел корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги сдвоенные составы решено запустить 27 и 28 июня.
«В связи с установлением в регионе жаркой погоды 27 и 28 июня на Балтийском направлении Калининградской железной дороги будут курсировать сдвоенные составы пригородных поездов, — отмечают в КЖД. — 6-вагонные рельсовые автобусы будут отправляться с Южного вокзала в 8:10 и 11:30, из Балтийска — в 9:51, 13:10, 16:20 и 19:05».
Дополнительно сообщается, что пригородные поезда в сообщении Калининград — Железнодорожный в выходные дни 27 и 28 июня курсировать не будут.