В экстремально жаркие выходные в Балтийск направляют сдвоенные рельсобусы

«В связи с установлением в регионе жаркой погоды 27 и 28 июня на Балтийском направлении Калининградской железной дороги будут курсировать сдвоенные составы пригородных поездов, — отмечают в КЖД. — 6-вагонные рельсовые автобусы будут отправляться с Южного вокзала в 8:10 и 11:30, из Балтийска — в 9:51, 13:10, 16:20 и 19:05».