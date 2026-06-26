Подросток из Дагестана признался в подготовке теракта в Красноярске и других городах РФ

В Дагестане задержали 17-летнего подростка, который создал и администрировал интернет-сообщество, связанное с террористической деятельностью. Юноше предъявили обвинение в приготовлении к убийству школьников.
Следствие считает, что задержанный под контролем украинских спецслужб занимался вербовкой российских подростков для нападений на школы, организации массовых убийств и рассылки ложных сообщений о минировании. Вместе с ним, по материалам дела, действовали не менее трех граждан Украины и сообщники из других стран.
Во время допроса обвиняемый признал причастность к подготовке нападения на школу в Домодедово, которое удалось предотвратить. Также он рассказал о других подобных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.
На момент задержания молодой человек администрировал интернет-ресурсы с аудиторией более 200 тыс. подписчиков, подростка арестовали. Во время обыска у него изъяли переписку с предполагаемыми сообщниками, а также фотографии и видеозаписи, связанные с подготовкой и совершением террористических акций.
Следователи связывают участников сети с более чем 20 поджогами автомобилей в США и странах Европы в 2025—2026 годах, а также с рассылкой ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и социальных объектов за рубежом.
Расследование продолжается. Следователи устанавливают другие эпизоды деятельности фигуранта.
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