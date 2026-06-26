Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток из Дагестана признался в подготовке теракта в Красноярске и других городах РФ

В Дагестане задержали 17-летнего подростка, который создал и администрировал интернет-сообщество, связанное с террористической деятельностью.

В Дагестане задержали 17-летнего подростка, который создал и администрировал интернет-сообщество, связанное с террористической деятельностью. Юноше предъявили обвинение в приготовлении к убийству школьников.

Следствие считает, что задержанный под контролем украинских спецслужб занимался вербовкой российских подростков для нападений на школы, организации массовых убийств и рассылки ложных сообщений о минировании. Вместе с ним, по материалам дела, действовали не менее трех граждан Украины и сообщники из других стран.

Во время допроса обвиняемый признал причастность к подготовке нападения на школу в Домодедово, которое удалось предотвратить. Также он рассказал о других подобных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.

На момент задержания молодой человек администрировал интернет-ресурсы с аудиторией более 200 тыс. подписчиков, подростка арестовали. Во время обыска у него изъяли переписку с предполагаемыми сообщниками, а также фотографии и видеозаписи, связанные с подготовкой и совершением террористических акций.

Следователи связывают участников сети с более чем 20 поджогами автомобилей в США и странах Европы в 2025—2026 годах, а также с рассылкой ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и социальных объектов за рубежом.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают другие эпизоды деятельности фигуранта.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше