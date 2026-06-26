Подросток из Дагестана признался в подготовке теракта в Красноярске и других городах РФ

На момент задержания молодой человек администрировал интернет-ресурсы с аудиторией более 200 тыс. подписчиков, подростка арестовали. Во время обыска у него изъяли переписку с предполагаемыми сообщниками, а также фотографии и видеозаписи, связанные с подготовкой и совершением террористических акций.