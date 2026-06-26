На берегу реки Сунжа в Серноводском районе Чечни провели экоакцию

«Вода — это жизнь. И наш долг — заботиться о чистоте рек и озер. Акция “Вода России” — это не просто уборка, это воспитание экологической культуры. Когда взрослые показывают пример детям, выходят на субботники, берегут природу — это формирует ответственное отношение к окружающей среде на долгие годы», — отметил начальник отдела культуры Серноводского района Ризавди Алдамов.