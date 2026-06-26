На берегу реки Сунжа в Серноводском районе Чечни провели экоакцию

Экологическая акция прошла на берегу реки Сунжа в Серноводском районе Чечни. Мероприятие было организовано в соответствии с целями федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
Участниками акции стали сотрудники отдела культуры Серноводского района совместно с работниками библиотек, детской школы искусств и волонтерами. Они собрали мусор на прибрежной территории, очистили откосы от сухой растительности и бытовых отходов.
«Вода — это жизнь. И наш долг — заботиться о чистоте рек и озер. Акция “Вода России” — это не просто уборка, это воспитание экологической культуры. Когда взрослые показывают пример детям, выходят на субботники, берегут природу — это формирует ответственное отношение к окружающей среде на долгие годы», — отметил начальник отдела культуры Серноводского района Ризавди Алдамов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.