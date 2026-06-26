Более 50 тысяч детей отдохнули в лагерях Волгограда за первый месяц лета

Из них 9,5 тысячи провели время в загородных оздоровительных лагерях, а еще 41,5 тысячи — в пришкольных. Всего этим летом подготовили 220 профильных смен на любой вкус. Например, в центре «Орленок» подходит к концу театральная смена «Артиленд — 2026». Ребята ставят спектакли, ходят на мастер-классы и общаются с настоящими актерами и режиссерами.