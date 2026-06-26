В Балтийск в выходные пустят сдвоенные рельсобусы

Сдвоенные рельсобусы пустят из Калининграда в Балтийск и обратно 27 и 28 июня. Как сообщает пресс-служба КЖД, это связано с жаркой погодой и прогнозируемым увеличением пассажиропотока.
6-вагонные составы будут отправляться с Южного вокзала в 8:10 и 11:30, из Балтийска — в 9:51, 13:10, 16:20 и 19:05.
При этом пригородные поезда в сообщении Калининград — Железнодорожный в выходные дни, 27 и 28 июня, курсировать не будут.
Расписание здесь.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше