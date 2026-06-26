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В Балтийск в выходные пустят сдвоенные рельсобусы

6-вагонные составы повезут отдыхающих к морю 27 и 28 июня.

Сдвоенные рельсобусы пустят из Калининграда в Балтийск и обратно 27 и 28 июня. Как сообщает пресс-служба КЖД, это связано с жаркой погодой и прогнозируемым увеличением пассажиропотока.

6-вагонные составы будут отправляться с Южного вокзала в 8:10 и 11:30, из Балтийска — в 9:51, 13:10, 16:20 и 19:05.

При этом пригородные поезда в сообщении Калининград — Железнодорожный в выходные дни, 27 и 28 июня, курсировать не будут.

Расписание здесь.

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