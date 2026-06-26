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В Хабаровском крае вокзалы проверили на доступность

В список рекомендаций вошли пандусы, указатели и комнаты для родителей с детьми.

В Хабаровском крае общественники проверили, насколько вокзалы и транспортные терминалы доступны для маломобильных граждан и семей с детьми, — сообщает Правительство Хабаровского края.

В рамках всероссийской недели транспортной инфраструктуры активисты осмотрели автовокзал, железнодорожный вокзал и аэропорт в Хабаровске, а также ряд станций в районах края. Проверка проходила по 35 критериям, включая наличие пандусов, кнопок вызова персонала, тактильной плитки, комнат матери и ребёнка и технических средств реабилитации.

По итогам рейда автовокзал получил ряд замечаний. В частности, общественники рекомендовали улучшить внешний вид здания и установить более понятные указатели к комнате матери и ребёнка. При этом отмечается, что сотрудники помогают пассажирам с ограниченными возможностями здоровья при посадке и перемещении по территории.

Железнодорожный вокзал Хабаровска, по оценке участников проверки, соответствует требованиям доступной среды на высоком уровне. Там оборудованы парковочные места для инвалидов, установлены кнопки вызова персонала и тактильные элементы. Также предусмотрена помощь при посадке в поезд.

Отдельно обсуждались меры поддержки для многодетных семей — в том числе скидка 15% на поездки в поездах дальнего следования. Она распространяется на семьи с тремя и более детьми.

Аэропорт имени Г. И. Невельского в Хабаровске участники рейда оценили как удовлетворительно.

Среди общих замечаний по региону — стёртая разметка, неудобные пандусы, узкие двери, отсутствие питьевых фонтанчиков, пеленальных столиков и специализированных санитарных комнат. Все данные направлены в федеральные структуры для анализа и выработки системных решений по развитию доступной среды.