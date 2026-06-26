В Хабаровском крае вокзалы проверили на доступность

По итогам рейда автовокзал получил ряд замечаний. В частности, общественники рекомендовали улучшить внешний вид здания и установить более понятные указатели к комнате матери и ребёнка. При этом отмечается, что сотрудники помогают пассажирам с ограниченными возможностями здоровья при посадке и перемещении по территории.