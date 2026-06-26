На телебашне в Воронеже ко Дню молодежи включат подсветку

27 июня на воронежской телебашне включат особенную подсветку из четырех цветов: красного, оранжевого, желтого и фиолетово-аметистового. Об этом сообщает филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ». Эта цветовая гамма выбрана в соответствии с концепцией грядущего Дня молодежи. Праздничная иллюминация будет работать с 21 до 22 часов.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на воронежской телебашне включали подсветку в честь людей, страдающих гемофилией.
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