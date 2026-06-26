На господдержку донского аграрного сектора в этом году направили 7,5 млрд рублей

Из указанной суммы 4 млрд руб. выделили на развитие агропромышленного комплекса, 3 млрд руб. — на поддержку и развитие сельских территорий. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 8 млрд руб. Сумму распределили следующим образом: 5 млрд руб. — расходы на поддержку АПК и 3 млрд руб. выделили на развитие сельских территорий.