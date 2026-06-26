МЧС предупреждает о жаре до +37°С в Калининградской области

Региональное управление МЧС предупреждает о сильной жаре в выходные в Калининградской области. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.
«С 27 по 29 июня по Калининградской области ожидается сильная жара — температура воздуха днём +35…+37 градусов. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили в ведомстве.
По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье воздух в регионе может прогреться до +35°C. Во второй половине дня и вечером не исключены локальные ливни и грозы.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.
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