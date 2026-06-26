Власти Челябинска придумали новую льготу для владельцев электромобилей

В зонах платных парковок таких мест шесть: четыре у дома 96 по улице Васенко, два — возле дома 45 на улице Елькина, еще два — около дома 36 на проспекте Ленина. Там расположены станции, которые позволяют среднестатистическим электромобилям полностью зарядиться за два часа.