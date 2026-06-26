Власти Челябинска придумали новую льготу для владельцев электромобилей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«На комиссии по градостроительству и архитектуре Гордумы депутаты поддержали инициативу внесения в реестры парковочных разрешений электромобилей и гибридных автомобилей», — сообщает пресс-служба.
Речь идет о тех парковочных местах, которые оборудованы зарядными устройствами для транспорта на электродвигателе.
Предполагается, что в период до двух часов, в то время как автомобиль заряжается, плата за парковку взиматься не будет.
В зонах платных парковок таких мест шесть: четыре у дома 96 по улице Васенко, два — возле дома 45 на улице Елькина, еще два — около дома 36 на проспекте Ленина. Там расположены станции, которые позволяют среднестатистическим электромобилям полностью зарядиться за два часа.
В перспективе в зоне платных парковок окажутся еще 15 зарядных станций. «Поэтому данная льгота будет востребована владельцами электромобилей. Окончательно решение будет принято на очередном заседании Челябинской городской Думы 30 июня», — отмечается в комментарии.
В 2022 году депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли закон, который освобождает от уплаты транспортного налога владельцев транспорта с полностью электрическими двигателями, — льгота будет действует до 31 декабря 2026 года.