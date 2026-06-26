Памятник воронежскому летчику Александру Мамкину открыли в Минске

Памятник уроженцу Воронежской губернии, летчику-герою Александру Мамкину открыли в Полоцком сквере Минска. Торжественная церемония, которую возглавили председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, состоялась 25 июня в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в областном правительстве. В мероприятии приняли участие первый зампред Правительства Воронежской области Данил Кустов и председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.
Участники церемонии возложили цветы к монументу и почтили память героя. Александр Мамкин родился в Репьевском районе Воронежской области. Во время Великой Отечественной войны он совершил подвиг в составе 105-го гвардейского авиаполка. В ходе операции «Звездочка» в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года при эвакуации детей его безоружный самолет был подбит немецким истребителем. Сгорая заживо, летчик сумел пролететь через линию фронта и посадить машину на освобожденной территории. Ценой собственной жизни он спас 10 детей-сирот, воспитательницу и двух раненых партизан. В Полоцке именем Мамкина названа улица города, его имя носит Базовая школа № 11 и пионерская дружина этой школы. В мае 2023 года летчику открыли памятник на малой родине, а в августе прошлого года ему было посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Репьевского района». В связи со 110-летием со дня рождения земляка-героя 2026 год объявлен в муниципалитете Годом Александра Мамкина.
Валентина Матвиенко на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко отметила важность увековечивания памяти о герое-воронежце в Минске, назвав подвиг Александра Мамкина примером, объединяющим Россию и Беларусь.
Данил Кустов отметил, что для Воронежской области сотрудничество с Беларусью является приоритетным. Он подчеркнул значимость бережного сохранения общей истории и памяти о героях войны как основы укрепления межгосударственных отношений.