Памятник воронежскому летчику Александру Мамкину открыли в Минске

Участники церемонии возложили цветы к монументу и почтили память героя. Александр Мамкин родился в Репьевском районе Воронежской области. Во время Великой Отечественной войны он совершил подвиг в составе 105-го гвардейского авиаполка. В ходе операции «Звездочка» в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года при эвакуации детей его безоружный самолет был подбит немецким истребителем. Сгорая заживо, летчик сумел пролететь через линию фронта и посадить машину на освобожденной территории. Ценой собственной жизни он спас 10 детей-сирот, воспитательницу и двух раненых партизан. В Полоцке именем Мамкина названа улица города, его имя носит Базовая школа № 11 и пионерская дружина этой школы. В мае 2023 года летчику открыли памятник на малой родине, а в августе прошлого года ему было посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Репьевского района». В связи со 110-летием со дня рождения земляка-героя 2026 год объявлен в муниципалитете Годом Александра Мамкина.