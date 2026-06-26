Волгоградский картофель проверили на содержание вредных веществ в лаборатории

В Волгоградской области с начала года в лаборатории ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали более 11,5 тысячи местного картофеля прошлогоднего урожая — перед тем, как он поступит на прилавки и попадет на стол покупателям. Образцы овощей с волгоградских полей проверили под микроскопом на содержание вредных веществ и патогенах. О результатах исследований рассказали в волгоградском филиале учреждения.