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В Кремле ответили на вопрос об обращении ветерана СВО Лунина

Песков: в Кремле пока не ознакомились с обращением ветерана СВО Лунина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Кремль пока не ознакомился с обращением ветерана СВО Александра Лунина, опубликованного в сети, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам сказали, что есть такое обращение. Мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала», — ответил Песков на вопрос, видел ли президент РФ Владимир Путин обращение к нему ветерана СВО, размещенное в сети.

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