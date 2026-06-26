В Кремле ответили на вопрос об обращении ветерана СВО Лунина

«Нам сказали, что есть такое обращение. Мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала», — ответил Песков на вопрос, видел ли президент РФ Владимир Путин обращение к нему ветерана СВО, размещенное в сети.