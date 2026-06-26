В Красноярском крае судебные приставы закрыли пансионат по уходу за пожилыми людьми

В селе Есаулово Сосновоборского муниципального округа по решению суда закрыт пансионат по круглосуточному присмотру и уходу за престарелыми гражданами. Судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении двоих граждан, в соответствии с которыми помещение пансионата запрещено использовать и передавать кому-либо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Красноярскому краю. Судебный пристав-исполнитель выехал по адресу пансионата и установил нахождение там одного из должников, троих сотрудников и 18 пожилых людей в возрасте от 70 до 97 лет. Их распределили в различные социальные учреждения. Деятельность пансионата прекращена, исполнение судебного решения находится на контроле.