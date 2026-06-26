«Хезболла» отказалась обсуждать вооружение до выхода Израиля

«Тема вооружений станет предметом дискуссий лишь внутри страны, после полного и без предварительных условий ухода Израиля», — приводит слова Касема телеканал «Аль-Джазира».
Касем также подчеркнул, что его движение не собирается разоружаться на территориях к северу от реки Литани. Бойцы «Хезболлы» продолжат дислоцироваться на возвышенности Али-Тахер, где ранее шли ожесточенные бои.
По мнению лидера движения, только после ухода израильских войск можно будет говорить о выработке всеобъемлющей стратегии национальной безопасности Ливана. Касем утверждает, что «Хезболла» сумела остановить Израиль, который ставил целью разгром движения. Сейчас ситуация, по его словам, «вступила в новую фазу».