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«Хезболла» отказалась обсуждать вооружение до выхода Израиля

Лидер ливанского движения «Хезболла» Наим Касем сообщил, что вопрос о вооружениях в стране поднимут только после полного вывода израильского контингента. Это заявление прозвучало 26 июня.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Тема вооружений станет предметом дискуссий лишь внутри страны, после полного и без предварительных условий ухода Израиля», — приводит слова Касема телеканал «Аль-Джазира».

Касем также подчеркнул, что его движение не собирается разоружаться на территориях к северу от реки Литани. Бойцы «Хезболлы» продолжат дислоцироваться на возвышенности Али-Тахер, где ранее шли ожесточенные бои.

По мнению лидера движения, только после ухода израильских войск можно будет говорить о выработке всеобъемлющей стратегии национальной безопасности Ливана. Касем утверждает, что «Хезболла» сумела остановить Израиль, который ставил целью разгром движения. Сейчас ситуация, по его словам, «вступила в новую фазу».

Касем также назвал ирано-американский меморандум о взаимопонимании «признанием поражения США и Израиля».

Режим прекращения огня между «Хезболлой» и Израилем пока действует, но остается хрупким. Параллельно Ливан и Израиль ведут переговоры о нормализации обстановки. Пятый раунд этих переговоров, который изначально планировали завершить в четверг в Вашингтоне, продлили на пятницу.

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