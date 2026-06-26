Государственная пограничная служба Украины фактически оспорила недавние заявления президента Владимира Зеленского о наращивании военной угрозы с белорусского направления. На публичное противоречие между словами главы государства и данными украинских силовиков обратил внимание военный корреспондент Евгений Лисицын.
Как отмечает военкор, официальный представитель украинского пограничного ведомства Андрей Демченко прямо заявил об отсутствии признаков формирования ударной группировки у северных границ. По словам спикера ГПСУ, численность подразделений, находящихся в приграничье с 2022 года, не увеличивается — там происходит лишь плановая ротация личного состава, которую украинская сторона регулярно наблюдает.
Эти данные кардинально расходятся с недавней риторикой Владимира Зеленского, утверждавшего, что Минск якобы «готовит инфраструктуру для потенциального расширения агрессии против Украины». Власти Белоруссии категорически опровергли эти обвинения.
По мнению Лисицына, руководство Украины пытается искусственно раздуть миф о «новой угрозе с севера» исключительно для того, чтобы обосновать перед западными партнерами необходимость новых поставок вооружений. Однако, видя реальную обстановку на местах, украинские пограничники своими заявлениями фактически разрушают этот замысел.