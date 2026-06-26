В Ростове продадут базу отдыха на Левобережной за 58 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону. На аукцион, который состоится 20 июля, выставили двухэтажный объект недвижимости на улице Левобережной, 82. Территория, где расположено строение, предназначена для размещения базы отдыха. Победителю торгов перейдет в собственность просторная земля площадью 5215 квадратов и сама постройка. Основную часть стартовой суммы составляет именно стоимость участка — свыше 48 миллионов рублей. Само здание площадью почти 469 квадратных метров оценили примерно в 9 миллионов.