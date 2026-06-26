Донские учёные создают чернозём заново

Формирование одного сантиметра плодородной почвы в природе занимает десятки лет, а в северных и засушливых регионах — целые столетия. Но теряется этот сантиметр намного быстрее. По словам экспертов, в стране более 56% сельскохозяйственных угодий уже находятся в состоянии деградации: эрозия, засоление, потеря гумуса, уплотнение и опустынивание становятся привычным ландшафтом на огромных территориях. Чернозёмы потеряли от 20 до 50% исходного плодородия. Ежегодно от полутора до 2 млн гектаров почвы становятся менее продуктивными или вовсе выходят из оборота. Это прямой удар по продбезопасности, ведь до 95% всего продовольствия человечество получает именно из почвы.