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За сутки жители Калининградской области лишились более 8 млн рублей, поверив мошенникам

Жертвами аферистов стали предприниматель, две пенсионерки и специалист по ремонту техники.

Источник: Клопс.ru

25 июня в Калининградской области сразу четыре человека стали жертвами телефонных мошенников. Как сообщили в региональной прокуратуре, общая сумма ущерба составила 8 130 000 рублей.

Жительница Калининграда, занимающаяся предпринимательством, поверила собеседнику, который убедил её перевести свои средства на «безопасный счёт». В итоге женщина лишилась более 3,6 млн рублей, включая кредитные деньги. Две пенсионерки из Калининграда стали жертвами схемы с псевдосотрудниками ФСБ. Злоумышленники убедили их, что родственники якобы причастны к финансированию вооружённых сил иностранного государства, после чего похитили у потерпевших 1,9 млн и 1,8 млн рублей. В Черняховске специалист по ремонту техники перечислил 765 тысяч рублей, поверив в предложение вложить средства в брокерскую платформу.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Калининграде 15‑летний мальчик решил поработать курьером у мошенников и забрал у пенсионерки более 700 тысяч.

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