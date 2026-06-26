За сутки жители Калининградской области лишились более 8 млн рублей, поверив мошенникам

Жительница Калининграда, занимающаяся предпринимательством, поверила собеседнику, который убедил её перевести свои средства на «безопасный счёт». В итоге женщина лишилась более 3,6 млн рублей, включая кредитные деньги. Две пенсионерки из Калининграда стали жертвами схемы с псевдосотрудниками ФСБ. Злоумышленники убедили их, что родственники якобы причастны к финансированию вооружённых сил иностранного государства, после чего похитили у потерпевших 1,9 млн и 1,8 млн рублей. В Черняховске специалист по ремонту техники перечислил 765 тысяч рублей, поверив в предложение вложить средства в брокерскую платформу.