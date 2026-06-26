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В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера

В Республике Крым и Севастополе введен режим ЧС регионального характера. Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что данная мера продиктована необходимостью упорядочить вопросы экономического характера.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Власти Республики Крым и Севастополя приняли совместное решение о введении на территориях обоих субъектов режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам руководителя республики, соответствующие указы подготовлены совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Аксенов пояснил, что данная мера продиктована в первую очередь необходимостью упорядочить вопросы экономического характера.

Как отметил глава региона, введение особого правового режима позволит властям максимально оперативно решать любые задачи, направленные на обеспечение стабильного функционирования всех сфер жизнедеятельности населения полуострова.

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