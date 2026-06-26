Белгдиромет сказал, что будет с погодой в Беларуси из-за красного уровня опасности и +39 градусов.
Аномальная жаркая погода ждет белорусов в конце июня 2026 года. Как уточняют синоптики, в ночные часы в республике ожидаются тропические ночи с температурой до +23 градусов.
По данным Белгидромета, в пятницу, 26 июня, по западной части страны воздух прогреется от +30 до +32 градусов. В дневные часы в субботу, 27 июня, максимальная температура по западу составит от +30 до +34 градусов. Местами по Брестской области будет до +35 градусов.
В воскресенье, 28 июня, белорусов ждет аномально жаркий день. Так, на большей части Беларуси прогнозируется от +30 до +34 градусов. А во многих районах по западной части — от +35 до +38 градусов. В Минске ожидается от +33 до +33 градусов.
В понедельник, 29 июня, на большей части территории республики температура окажется от +35 до +39 градусов. Местами по стране будет от +35 до +39 градусов. В белорусской столице воздух прогреется от +33 до +35 градусов.
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