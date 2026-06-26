Карачаево-Черкесия приняла участие в международном форуме «Путешествуй!»

Международный форум «Путешествуй!» прошел 10−14 июня в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В нем приняли участие представители Карачаево-Черкесии, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Стенд республики, организованный министерством туризма и курортов региона, вызвал большой интерес — его посетили тысячи гостей. На нем были представлены национальные туристические маршруты, автомобильные путешествия, курортные возможности и современные туристические продукты Карачаево-Черкесии. Отдельное внимание было уделено этнографическому туризму: гости познакомились с обычаями, фольклором и гостеприимством республики.
«Туризм остается одним из ключевых драйверов экономики Карачаево‑Черкесии. Мы фиксируем устойчивый рост турпотока и реализуем масштабные проекты по развитию инфраструктуры: строим канатные дороги, возводим современные отели, обустраиваем туристические тропы, в том числе в рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство”», — отметил Рашид Темрезов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.