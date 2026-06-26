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Бастрыкин призвал усилить контроль за ЧОП в образовательных организациях

Бастрыкин призвал усилить контроль за работой ЧОП в образовательных учреждениях.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Необходимо усилить государственный контроль за работой ЧОП, которые работают в образовательных организациях, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

«В числе первоочередных мер, мы полагаем, необходимо усиление государственного контроля за работой частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций», — сказал он.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.