Бастрыкин призвал усилить контроль за ЧОП в образовательных организациях

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Необходимо усилить государственный контроль за работой ЧОП, которые работают в образовательных организациях, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.