Суд назначил экспертизу по иску ОЭЗ «Липецк» к столичному подрядчику на 240 млн

По данным Rusprofile, ООО «Стройбазис» зарегистрировано в Москве в октябре 2016 года. Фирма работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 1,5 млн руб. Единственным владельцем является Сергей Орищенко. В 2025 году выручка «Стройбазиса» составила 1,6 млрд руб., что на 26% ниже уровня 2024-го. Чистый убыток составил 2,3 млн руб. (годом ранее фиксировалась прибыль в 21 млн руб.). Гендиректор — Станислав Козловских. За все время компания получила 73 госконтракта на общую сумму 15 млрд руб.