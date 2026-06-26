Из Уфы в Минск отправилась первая группа пенсионеров

Как сообщили в минтуризма РБ, в её составе 44 человека из Уфы, Стерлитамака, Салавата, а также Уфимского, Ишимбайского районов и Кумертау. Самой старшей участнице 87 лет. О программе пребывания рассказывали ранее.
Социальная восьмидневная программа «Белорусская неделя» работает с 2023 года, за это время в ней приняли участие более 3 тыс. человек старше 55 лет. Часть стоимости тура субсидируется из республиканского бюджета.
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