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Из Уфы в Минск отправилась первая группа пенсионеров

В Белоруссии начала свой отдых первая группа этого года в рамках проекта «Башкирско-белорусское долголетие».

Источник: минпредпринимательства и туризма РБ | pravitelstvorb.ru

Как сообщили в минтуризма РБ, в её составе 44 человека из Уфы, Стерлитамака, Салавата, а также Уфимского, Ишимбайского районов и Кумертау. Самой старшей участнице 87 лет. О программе пребывания рассказывали ранее.

Социальная восьмидневная программа «Белорусская неделя» работает с 2023 года, за это время в ней приняли участие более 3 тыс. человек старше 55 лет. Часть стоимости тура субсидируется из республиканского бюджета.

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