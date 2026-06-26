При обследования реки Переходной в ЕАО использовали беспилотники

Инспекторы департаментов управления лесами и природных ресурсов правительства Еврейской автономной области (ЕАО) провели совместное рейдовое мероприятие на реке Переходной. При обследовании территории специалисты использовали беспилотники, приобретенные в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в департаменте управления лесами правительства региона.
«Использование современных технологий позволило оперативно охватить значительную территорию и детально зафиксировать обстановку. В ходе рейда фактов несоблюдения лесного законодательства не обнаружено, однако выявлено нарушение норм Водного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ходе рейда были получены фото- и видеоматериалы, ставшие документальным подтверждением правонарушения. В настоящее время уполномоченные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры по привлечению виновных лиц к ответственности.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.