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При обследования реки Переходной в ЕАО использовали беспилотники

В ходе рейда были получены фото- и видеоматериалы, ставшие документальным подтверждением правонарушения.

Инспекторы департаментов управления лесами и природных ресурсов правительства Еврейской автономной области (ЕАО) провели совместное рейдовое мероприятие на реке Переходной. При обследовании территории специалисты использовали беспилотники, приобретенные в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в департаменте управления лесами правительства региона.

«Использование современных технологий позволило оперативно охватить значительную территорию и детально зафиксировать обстановку. В ходе рейда фактов несоблюдения лесного законодательства не обнаружено, однако выявлено нарушение норм Водного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ходе рейда были получены фото- и видеоматериалы, ставшие документальным подтверждением правонарушения. В настоящее время уполномоченные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.