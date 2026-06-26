Создатели Telegram-клиента «Телега» объявили о закрытии проекта

Создатели Telegram-клиента «Телега» Фанис Садыков и Александр Смирнов объявили о закрытии проекта. Официальное уведомление о том, что «Телега» прекращает работу с 1 июля, пользователи приложения получили в пятницу, 26 июня.
«За год мы сделали удобное и востребованное приложение для российских пользователей. Телега показала рабочую бизнес-модель, собрала многомиллионную аудиторию и прошла большой путь в очень непростых условиях. Мы приложили немало усилий, чтобы сохранить пользователям привычный и безопасный доступ к связи и своим аккаунтам. Но в формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store. С учётом этого принято решение закрыть Телегу с 1 июля», — сообщили создатели.
Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» пообещали вернуть оплату в ближайшее время.
На текущий момент приложением пользуется более семи миллионов человек.