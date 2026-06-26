Лахта Центр включит праздничную подсветку на «Алые паруса»

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что маршруты автобусов и троллейбусов в Петербурге изменятся из-за «Алых парусов». Получить подробную информацию об изменениях в маршрутах можно на официальном сайте. Также появился список перекрытий улиц в день «Алых парусов». К слову, вход в Петропавловскую крепость тоже ограничат из-за «Алых парусов» 27 июня.