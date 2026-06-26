В ФАПах Северной Осетии работают более 80 аптек

Свыше 80 аптек открыто на базе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в сельских районах Северной Осетии в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Глава региона Сергей Меняйло отметил, что работа по расширению возможностей ФАПов началась весной 2022 года после многочисленных обращений жителей сельских территорий. Люди сообщали о трудностях с приобретением лекарственных препаратов, поскольку за необходимыми медикаментами нередко приходилось выезжать в районные центры.
За несколько лет в республике удалось создать эффективную систему обеспечения лекарственными средствами населения отдаленных населенных пунктов. Подобные аптечные пункты работают во всех районах Северной Осетии, что позволяет значительно сократить время и затраты на приобретение необходимых препаратов.
Жители могут приобрести лекарственные средства из имеющегося ассортимента непосредственно в ФАПе или оформить предварительный заказ на нужные препараты. Гражданам, которые по состоянию здоровья или другим причинам не могут самостоятельно добраться до аптечного пункта, лекарства доставляют на дом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.