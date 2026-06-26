Новую школу на 1225 мест построят в Кстовском районе

Согласно опубликованной информации, образовательное учреждение будет находиться улице Вишневой. 25 июня были получены одобрение на документацию и результаты изучения природных и техногенных условий, которое проводится непосредственно перед строительством. Известно, что застройщиком школы стал ООО «Стройцентр» из Калуги.