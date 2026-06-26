У Нижегородской области появился шестой регион-партнер в республике Беларусь

«Мы продолжаем планомерно расширять географию наших контактов в рамках Союзного государства. Подписание соглашения с Могилевской областью идеально вписывается в общую стратегию развития межрегиональных связей. Впереди у нас реализация программы развития межмуниципального сотрудничества на 2026−2028 годы, которая охватит промышленность, транспорт, агропромышленный комплекс, науку и культуру. Мы видим огромный потенциал в укреплении связей на муниципальном уровне, что делает наше партнерство максимально полезным для жителей наших регионов», — сказала Ольга Гусева. «Партнерские отношения Нижегородской области с Могилевской областью республики Беларусь расширяют возможности взаимодействия законодателей. У нас заключены соглашения о сотрудничестве с советами депутатов всех шести регионов республики Беларусь. Особенно плотно работаем с Гродно, Минском — обмениваемся опытом законотворчества, унифицируем правовую базу, создаем условия для реализации совместных проектов. Подписанный сегодня документ поможет открыть новые направления сотрудничества с нашими могилевскими коллегами, наполнит их реальным содержанием», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области (фракция «Единая Россия») Евгений Люлин.