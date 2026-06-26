У Нижегородской области появился шестой регион-партнер в республике Беларусь

Нижегородская и Могилевская области договорились о торгово-экономическом, научно-техническом, культурно-гуманитарном и социальном сотрудничестве. Соглашение было подписано в Минском международном выставочном центре BELEXPO в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России (12+).
Данный документ стал финальным в формировании сети партнерских отношений Нижегородской области со всеми шестью регионами республики Беларусь. Его подписали заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко в присутствии заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрия Воробьева и заместителя председателя Совета республики Национального собрания республики Беларусь Игоря Брилевича.
«Соглашение о партнерских отношениях с Могилевской областью является стратегически значимым шагом для Нижегородской области. Мы уже плодотворно сотрудничаем с Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской и Минской областями. Появление шестого региона-партнера позволит нам вывести взаимодействие на новый уровень, углубить обмен опытом и запустить перспективные совместные проекты, которые принесут реальную пользу экономике и социальной сфере нашего региона», — отметил Игорь Зотов.
Соглашение предусматривает широкое взаимодействие деловых кругов, участие хозяйствующих субъектов в выставках и ярмарках, а также регулярный обмен делегациями и специалистами. Особое внимание будет уделено развитию межмуниципального сотрудничества. В целом между муниципалитетами Нижегородской области и республики Беларусь заключено 44 договорных документа. У населенных пунктов региона в республике 26 городов-побратимов.
Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула важность системного подхода к работе с белорусскими партнерами.
«Мы продолжаем планомерно расширять географию наших контактов в рамках Союзного государства. Подписание соглашения с Могилевской областью идеально вписывается в общую стратегию развития межрегиональных связей. Впереди у нас реализация программы развития межмуниципального сотрудничества на 2026−2028 годы, которая охватит промышленность, транспорт, агропромышленный комплекс, науку и культуру. Мы видим огромный потенциал в укреплении связей на муниципальном уровне, что делает наше партнерство максимально полезным для жителей наших регионов», — сказала Ольга Гусева. «Партнерские отношения Нижегородской области с Могилевской областью республики Беларусь расширяют возможности взаимодействия законодателей. У нас заключены соглашения о сотрудничестве с советами депутатов всех шести регионов республики Беларусь. Особенно плотно работаем с Гродно, Минском — обмениваемся опытом законотворчества, унифицируем правовую базу, создаем условия для реализации совместных проектов. Подписанный сегодня документ поможет открыть новые направления сотрудничества с нашими могилевскими коллегами, наполнит их реальным содержанием», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области (фракция «Единая Россия») Евгений Люлин.
В рамках форума делегация Нижегородской области приняла участие в пленарном заседании и работе секции «Региональная политика — главный инструмент обеспечения устойчивого развития территорий Союзного государства». Кроме того, представители региона провели ряд встреч, на одной из них обсуждалась подготовка к XX заседанию Совета делового сотрудничества Нижегородской области и республики Беларусь. Кроме того, состоялось совместное совещание, посвященное организации V Съезда малых городов Нижегородской области и Гродненской области, который планируется провести в августе в Дивееве.
Справка.
XIII Форум регионов Беларуси и России проходит 25−26 июня в Минске и Минской области. За годы проведения он приобрел статус традиционной диалоговой площадки представителей органов власти, бизнес-сообществ России и Беларуси.
Организаторами форума выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет республики Национального собрания республики Беларусь.