В вузе Бурятии открыли лабораторию для разработки инженерных решений

Научно-производственная лаборатория «Надежность, прочность изделий и конструкций» открылась в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления. Она была создана при поддержке программы «Приоритет 2030», которая реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Бурятии.
Новая лаборатория уже работает над проектами по созданию элементов индивидуальной защиты, специализированных и гражданских изделий. Основной фокус — применение современных композитных материалов и технологий, адаптированных под сложные климатические условия Сибири и Дальнего Востока.
«Открытие лаборатории помогает решать задачи по изготовлению различных элементов и конструкций с использованием специального оборудования. Дальнейшее развитие позволит расширить исследовательские и производственные возможности», — отметил заведующий лабораторией Алдар Балданов.
Технологическая база лаборатории включает современное оборудование. Ключевым элементом является лазерный станок, позволяющий выполнять высокоточный раскрой материалов. Также установлен 3D-принтер, который используется для создания матриц, узлов конструкций и их элементов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.