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В Красноярском крае определили победителей семейного фестиваля ГТО

Лучшей командой были признаны представители Енисейского муниципального округа.

Источник: Национальные проекты России

Итоги регионального фестиваля ГТО среди семейных команд подвели в Красноярском крае. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства региона.

На региональном этапе соревновались 26 семейных команд. Участники выполняли нормативы и эстафеты ГТО, проходили творческие конкурсы. Семья Николаевых из Енисейского муниципального округа была признана лучшей по итогам соревнований. Она представит Красноярский край во всероссийском финале, который пройдет в августе.

«Семейные фестивали ГТО наглядно показывают, как спорт объединяет поколения и формирует ценности, которые передаются от старших к младшим. Движение ГТО — это не просто нормативы и соревнования, это фундамент здорового образа жизни и национального благополучия», — отметил министр спорта региона Алексей Маслов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.