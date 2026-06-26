Более 700 авто стоит в очередях на границе Беларуси с ЕС

Перед выходными днями наибольшие очереди из легковушек образовались на польском и литовском направлениях, грузового транспорта — на границе с Польшей.
В пунктах пропуска «Брест» и "Брузги’ожидают въезда на территорию Польши 96 и 95 легковых авто соответственно. В ГПК Беларуси уточнили, что за 24 часа польская сторона пропустила треть транспорта от нормы.
В ожидании въезда в Литву перед ПП «Каменный Лог» скопилось около 100 легковушек, перед «Беняконями» — около 70. Литовская сторона в общей сложности приняла только 19% транспорта, въезжающего из Беларуси.
Больше всего фур стоит в очереди перед ПП «Козловичи» — 250 грузовиков. За 24 часа сопредельные службы Польши приняли на свою территорию 43% грузового транспорта от нормы. Кроме того, 50 фур ожидает въезда в Польшу в пункте пропуска «Бобровники», где сопредельная сторона приняла 20% от нормы по грузовикам.
По дороге в Литву в ПП «Бенякони» стоят в очереди 40 грузовых автомобилей, здесь соответствующие службы Литвы пропустили 11% «большегрузов».
На белорусско-латвийской границе (ПП «Григоровщина») очередей не наблюдается как из грузовиков, так и из легковушек.