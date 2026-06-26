Более 700 авто стоит в очередях на границе Беларуси с ЕС

Больше всего фур стоит в очереди перед ПП «Козловичи» — 250 грузовиков. За 24 часа сопредельные службы Польши приняли на свою территорию 43% грузового транспорта от нормы. Кроме того, 50 фур ожидает въезда в Польшу в пункте пропуска «Бобровники», где сопредельная сторона приняла 20% от нормы по грузовикам.