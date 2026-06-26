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Более 700 авто стоит в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Более 700 легковых и грузовых автомобилей стоят в очередях на пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза, следует из данных Госпогранкомитета республики.

Источник: Sputnik.by

Перед выходными днями наибольшие очереди из легковушек образовались на польском и литовском направлениях, грузового транспорта — на границе с Польшей.

В пунктах пропуска «Брест» и "Брузги’ожидают въезда на территорию Польши 96 и 95 легковых авто соответственно. В ГПК Беларуси уточнили, что за 24 часа польская сторона пропустила треть транспорта от нормы.

В ожидании въезда в Литву перед ПП «Каменный Лог» скопилось около 100 легковушек, перед «Беняконями» — около 70. Литовская сторона в общей сложности приняла только 19% транспорта, въезжающего из Беларуси.

Больше всего фур стоит в очереди перед ПП «Козловичи» — 250 грузовиков. За 24 часа сопредельные службы Польши приняли на свою территорию 43% грузового транспорта от нормы. Кроме того, 50 фур ожидает въезда в Польшу в пункте пропуска «Бобровники», где сопредельная сторона приняла 20% от нормы по грузовикам.

По дороге в Литву в ПП «Бенякони» стоят в очереди 40 грузовых автомобилей, здесь соответствующие службы Литвы пропустили 11% «большегрузов».

На белорусско-латвийской границе (ПП «Григоровщина») очередей не наблюдается как из грузовиков, так и из легковушек.

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