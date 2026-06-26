Косуля выжила после опасного забега по центру Волгограда

Отметим, что косуль и ранее видели в разных районах Волгограда. В некоторым случаях животных, которые случайно оказались в «городских джунглях», требовалась помощь спасателей и ветеринаров. Косули, отметим, могут спокойно преодолевать большие расстояния и даже переплыть Волгу и водохранилище.