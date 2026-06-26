Жительницу Соликамска будут судить по делу о незаконном получении соцвыплат

Как установили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, в 2025 году женщина подала заявление на получение единовременной выплаты для развития предпринимательской деятельности. Такая мера поддержки предусмотрена для малоимущих граждан и может составлять до 350 тысяч рублей.