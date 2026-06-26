В 5 поликлиниках Оренбурга пройдет акция «Диспансеризация+»

Медико-профилактическая акция «Диспансеризация+» состоится 27 июня в пяти поликлиниках Оренбурга. Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате главы и правительства Оренбуржья.
Жители города смогут пройти расширенную диспансеризацию. В программу обследования входит выявление рисков развития онко- и сердечно-сосудистых заболеваний, скрининг на сахарный диабет и проверка функций органов дыхания. Дополнительно можно будет сделать УЗИ брахиоцефальных артерий, дерматоскопию и экспресс-тест на ВИЧ.
Для участия необходима предварительная запись через личный кабинет портала «Госуслуги» или региональный портал медицинских услуг. Также записаться можно по телефонам горячих линий поликлиник — участников акции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.