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Режим ЧС регионального характера ввели в Крыму и Севастополе

Правовой режим ЧС позволяет оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер.

Источник: Комсомольская правда

С 26 июня на территории Крыма и Севастополя введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом власти регионов сообщили в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Сергей Аксенов и Михаил Развожаев подписали указы о введении режима ЧС регионального характера в Крыму и Севастополе в первую очередь для решения экономических вопросов.

«Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей», — отметил губернатор Севастополя.

Режим ЧС на территории двух субъектов будет действовать до особого распоряжения.

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