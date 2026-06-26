Крымский мост: оперативная обстановка днем в пятницу

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 2100 транспортных средств. Время ожидания составляет более пяти часов», — говорится в сообщении.
Со стороны Тамани, по состоянию на 13.00, очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг в 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу. К 7:00 очередь с обеих сторон уже составляла 1900 транспортных средств, а позже стала расти.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.