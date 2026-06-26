В Томске создали полный цикл производства и испытаний экотоплива

«На данный момент внутри университета реализован полный технологический процесс — начиная от подбора компонентного состава и обоснования сырья для производства экологичного биотоплива и заканчивая тестированием перспективных составов топлива на группе пилотных стендов с двигателями разного назначения. Исследования направлены на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду, а также на уменьшение вредных выбросов при сжигании топлив по сравнению с традиционными ископаемыми аналогами», — прокомментировал директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков.