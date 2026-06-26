В Томске создали полный цикл производства и испытаний экотоплива

Первый в России многоступенчатый комплекс производства и испытания всех видов альтернативных топлив полного цикла создали в Томском политехническом университете (ТПУ) при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в учебном заведении.
«На данный момент внутри университета реализован полный технологический процесс — начиная от подбора компонентного состава и обоснования сырья для производства экологичного биотоплива и заканчивая тестированием перспективных составов топлива на группе пилотных стендов с двигателями разного назначения. Исследования направлены на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду, а также на уменьшение вредных выбросов при сжигании топлив по сравнению с традиционными ископаемыми аналогами», — прокомментировал директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков.
Междисциплинарным научным коллективом была проведена масштабная работа, включающая всесторонний анализ современных разработок в области альтернативных жидких топлив для энергетических и двигательных установок, а также систематизацию сырьевой базы. Кроме того, были определены наиболее перспективные технологии производства.
Также в вузе запущен парк оборудования, позволяющий проводить комплексные исследования альтернативных видов топлива. Он включает испытательный стенд на базе малых газотурбинных авиационных двигателей, обкаточный стенд для автомобильных двигателей и полупромышленную установку для производства и сжигания композиционного топлива.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.