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В Томске создали полный цикл производства и испытаний экотоплива

В вузе запущен парк оборудования, позволяющий проводить комплексные исследования альтернативных видов горючего.

Источник: Национальные проекты России

Первый в России многоступенчатый комплекс производства и испытания всех видов альтернативных топлив полного цикла создали в Томском политехническом университете (ТПУ) при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в учебном заведении.

«На данный момент внутри университета реализован полный технологический процесс — начиная от подбора компонентного состава и обоснования сырья для производства экологичного биотоплива и заканчивая тестированием перспективных составов топлива на группе пилотных стендов с двигателями разного назначения. Исследования направлены на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду, а также на уменьшение вредных выбросов при сжигании топлив по сравнению с традиционными ископаемыми аналогами», — прокомментировал директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков.

Междисциплинарным научным коллективом была проведена масштабная работа, включающая всесторонний анализ современных разработок в области альтернативных жидких топлив для энергетических и двигательных установок, а также систематизацию сырьевой базы. Кроме того, были определены наиболее перспективные технологии производства.

Также в вузе запущен парк оборудования, позволяющий проводить комплексные исследования альтернативных видов топлива. Он включает испытательный стенд на базе малых газотурбинных авиационных двигателей, обкаточный стенд для автомобильных двигателей и полупромышленную установку для производства и сжигания композиционного топлива.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.