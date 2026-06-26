Фонтан «Детский хоровод» обеспечат электроэнергией в Волгограде

Напомним, масштабная реконструкция площади и самого фонтана началась в Волгограде весной текущего года. Ключевой архитектурной формой обновляемого общественного пространства станет знаковый для жителей города-героя фонтан «Детский хоровод». Гидротехническое сооружение является воссозданной копией располагавшегося ранее на этом месте фонтана, который пережил Сталинградскую битву.