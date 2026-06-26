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Известные петербуржцы накануне «Алых парусов» рассказали о своих выпускных

27 июня праздник выпускников «Алые паруса» соберёт в Санкт-Петербурге тысячи выпускников со всей страны.

Источник: Нижегородская правда

В преддверии праздника «Алые паруса» выдающиеся жители Санкт-Петербурга поделились с «Петербургским дневником» своими воспоминаниями о школьных выпускных вечерах.

Сергей Боярский учился в школе при Консерватории, однако в 7 классе перешёл в Вторую гимназию. В те годы не существовало праздника «Алые паруса», а основное внимание было сосредоточено на подготовке к экзаменам.

Выпускной вечер прошёл в скромном кафе. После ужина и танцев компания отправилась гулять по набережным. Погода была благоприятной, и вечер завершился под утро на скамейке в тихом дворе между Мойкой и Большой Конюшенной.

«Добрые и теплые воспоминания!», — отметил Сергей Боярский.

Елена Цунаева, депутат Госдумы РФ.

Елена Цунаева окончила школу в Волгограде в 1986 году. Экзамены того времени были не менее сложными, чем современные. Ученикам приходилось сдавать восемь предметов, включая сочинение и контрольную по алгебре.

Выпускной вечер запомнился ей плаванием на пароходе по Волге. После получения аттестатов и поздравлений в школе, выпускники отправились в путешествие по реке. Этот вечер, проведённый с друзьями, рекой и рассветом, остался в памяти на всю жизнь.

Николай Валуев, депутат Госдумы РФ, заслуженный мастер спорта России.

Николай Валуев провёл 11 лет в училище олимпийского резерва, а затем продолжил обучение ещё два года по специальной программе для перспективных спортсменов. По окончании этой программы он мог поступить на второй курс Института физкультуры имени Лесгафта.

Выпускной вечер в училище был торжественным. В актовом зале накрыли столы, вручили аттестаты и подарки учителям. После церемонии выпускники отправились гулять по Петербургу. Для Николая это был промежуточный этап, так как он планировал продолжить обучение, в то время как большинство его одноклассников прощались со школой и разъезжались по разным городам.

«У нас был очень хороший, дружный класс, все друг другу помогали», — сказал Валуев, добавив, что расставаться было грустно.

Владимир Григорьев, президент Санкт-Петербургского союза архитекторов, генеральный директор Музея истории Санкт-Петербурга.

Владимир Григорьев вспомнил, как в свой выпускной он катался на теплоходе по Неве. Погода была неблагоприятной — дул ветер, шёл дождь, и из-за запотевших окон не было видно берегов. Несмотря на это, атмосфера была весёлой и немного грустной.

Антон Танонов, руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза композиторов России.

Антон Танонов окончил школу-десятилетку при Петербургской консерватории в 1995 году. В честь этого события в органном зале консерватории состоялся концерт выпускников. После этого часть одноклассников отправилась кататься на кораблике, а Антон с друзьями пошёл на концерт в Филармонию, где исполняли Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.

Антон жил в интернате при консерватории, поэтому у них был строгий режим. Вечером, вернувшись около полуночи, он не встретил никакого осуждения. «У нас был очень хороший сильный выпуск. Мы всю жизнь идём рядом, дружим и поддерживаем добрые отношения», — отметил Танонов.

Андрей Носков, актёр.

Андрей Носков учился в Новой Каховке. На выпускном ему присвоили звание «Душа школы» за активную культмассовую работу. Он организовывал концерты, литературные вечера и другие мероприятия.

После официальной части была дискотека, а затем выпускники отправились на катерах по Днепру.

«Единственное, что меня расстраивало — скорое расставание с любимой Анжелой: я мечтал учиться в Петербурге, а она — в Одессе. Свою любовь я решил выразить через танец, поэтому на дискотеке танцевал некую смесь из рок-н-ролла, твиста и ча-ча-ча, пока не упал. После у нас был медленный танец», — поделился воспоминаниями актёр.

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