Известные петербуржцы накануне «Алых парусов» рассказали о своих выпускных

Выпускной вечер в училище был торжественным. В актовом зале накрыли столы, вручили аттестаты и подарки учителям. После церемонии выпускники отправились гулять по Петербургу. Для Николая это был промежуточный этап, так как он планировал продолжить обучение, в то время как большинство его одноклассников прощались со школой и разъезжались по разным городам.