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В Челябинской области стартовал фотоконкурс «Мой Южный Урал»

Цель — показать его многогранность, природные красоты, историю, людей.

Министерство экологии Челябинской области проводит фотоконкурс «Мой Южный Урал», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации города Челябинска.

Участником конкурса может стать любой житель региона. Цель состязания — через фото показать многогранность Южного Урала, его природные красоты, историю, людей и современную жизнь с акцентом на вопросы экологии.

К участию принимаются как цветные, так и черно-белые фотографии. Допускается лишь базовая обработка, не искажающая естественный вид снимка. Работы, созданные с помощью нейросетей, рассматриваться не будут.

Прием заявок и фотографий продлится до 30 сентября. Победители будут определены в семи номинациях. Более подробная информация размещена на сайте Министерства экологии Челябинской области.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.